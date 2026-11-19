У Німеччині Федеральне відомство з безпеки інформаційних технологій (BSI) підвищило оцінку ситуації у сфері кібербезпеки. Тепер відомство визначає її як таку, що перебуває в діапазоні від напруженої до критичної, повідомляє Der Spiegel. Матеріал видання опубліковано 19 листопада 2026 року.

Попередження для компаній і споживачів

Федеральне відомство з безпеки інформаційних технологій попередило про «критичну динаміку» у безпеці мережі. За оцінкою BSI, компанії та споживачі в Німеччині надто безтурботно ставляться до кіберзахисту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У відомстві наголосили, що об’єктами атак стають ті, хто є легкою ціллю. Попередження стосується атак і збоїв у роботі інтернету.

Нові вразливості щодня

Штаб-квартира Федерального відомства з безпеки інформаційних технологій розташована в Бонні. У підписі до фотографії будівлі відомства зазначено, що щодня з’являється 160 нових вразливостей.

Читай нас у