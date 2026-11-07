Німецькі спецслужби розслідують кібератаки на холодильні системи — Der Spiegel

У Німеччині спецслужби долучилися до розслідування кібератак на холодильні системи супермаркетів у кількох європейських країнах. Як повідомляє Der Spiegel, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини заявило, що інциденти є предметом поточних розвідувальних розслідувань.

До справи залучили спільний центр

Кібератаками також займається Спільний центр із протидії гібридним загрозам GAZ Hybrid. У ньому співпрацюють, зокрема, Федеральне відомство з охорони конституції, Федеральна розвідувальна служба Німеччини та Служба військової контррозвідки.

Про атаки на морозильні та холодильні установки в супермаркетах повідомляли Швеція, Бельгія, Естонія, Фінляндія, Люксембург, Італія, Ірландія, Нідерланди та Португалія. У Німеччині також зафіксували збої в окремих продуктових магазинах. За три тижні до цього масштабної кібератаки зазнали холодильні установки французьких супермаркетів.

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Відомі вразливості систем керування

За даними німецького відомства з охорони конституції, наявні відомості вказують на використання відомих уразливостей у системах керування, які зазнали атак. Речник Федерального міністерства внутрішніх справ назвав маніпуляції з системами керування з метою знищення товарів серйозним інцидентом.

Німецька влада поки не має даних, які дозволили б однозначно пов’язати атаки з конкретним виконавцем або державною структурою. Водночас відомство з охорони конституції заявило про зростання загрози кібератак, що можуть координуватися державами, та зазначило високий ризик дій державних суб’єктів Росії — держави-агресора — у відповідь на санкції ЄС і підтримку Німеччиною України.

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