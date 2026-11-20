У Німеччині два типи ударних дронів одноразового застосування пройшли випробування з бойовою стрільбою. Закупівельне відомство країни очікує, що перші партії систем Stark Virtus і Helsing HX-2 надійдуть військовим до кінця 2026 року для початку навчання, повідомляє Defense News.

Випробування в Меппені

Випробування відбулися протягом тижня, що почався 9 листопада. Ключові етапи Бундесвер провів у Центрі випробувань озброєння та боєприпасів у Меппені. Фахівці перевіряли, чи здатні Virtus і HX-2 надійно вражати визначені цілі та чи належно спрацьовують їхні бойові частини під час удару.

На фотографіях, доданих до заяви закупівельного відомства, OWE-V Virtus і HX-2 зафіксовані безпосередньо перед ураженням танка. Відомство не розкрило кількість запусків і показники успішності випробувань.

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Поставки та підготовка

Обидві системи належать до баражувальних боєприпасів: вони можуть перебувати в повітрі над районом пошуку цілі, а рішення про завдання удару ухвалює оператор. Нинішня кампанія була зосереджена на фінальному етапі застосування — від підльоту до цілі до дії бойової частини, а не на повній сертифікації систем для служби.

Кваліфікацію дронів ще не завершили. Перед використанням у Збройних силах Німеччини мають ретельно перевірити взаємодію різних компонентів систем. Німеччина одночасно проводить розробку, тестування, кваліфікацію та підготовку до експлуатації, щоб скоротити час між укладенням контрактів і надходженням зброї до військ.

25 лютого бюджетний комітет німецького парламенту схвалив контракти з компаніями Stark і Helsing вартістю по 268 млн євро. Опціони можуть збільшити кожну угоду ще на 1 млрд євро, однак подальші закупівлі залежатимуть від технологічної готовності систем і погодження фінансування депутатами. Першим великим підрозділом, який має отримати ці боєприпаси з 2027 року, планують зробити 45-ту танкову бригаду в Литві.

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