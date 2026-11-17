Німецький банк Deutsche Bank після 2014 року почав переміщувати заможних російських клієнтів до підрозділів у Швейцарії та Люксембурзі, щоб зберегти банківську таємницю й не розкривати дані, яких вимагало Міністерство юстиції США. Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні, заснованому на витоку внутрішніх документів банку, повідомляє Meduza English.

Після спроби незаконної анексії Криму Росією, державою-агресором, у 2014 році частина російських мільярдерів потрапила під санкції США. За даними журналістів, Мін'юст США почав ставити Deutsche Bank запитання щодо його заможних російських клієнтів. У 2018 році банк почав переводити великих клієнтів, пов’язаних із Росією, до Швейцарії та Люксембургу.

Клієнти зі списку Мінфіну США

У листопаді 2020 року Deutsche Bank підготував 172-сторінковий внутрішній документ Russia Strategy Review. У ньому зазначалося, що 17 зі 160 основних російських клієнтів банку були у так званому кремлівському списку Міністерства фінансів США. Станом на 2020 рік ці клієнти забезпечували 47% доходу банку від портфеля російських клієнтів.

Серед інших заможних клієнтів Deutsche Bank журналісти назвали Романа Абрамовича, Андрія Мельниченка, Алішера Усманова, Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка. Внутрішній комітет банку з репутаційних ризиків ще у 2014 році оцінював клієнтів за потенційною шкодою для його іміджу; перше місце у цьому переліку посідав Олег Дерипаска.

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Відповіді американським прокурорам

У 2021 році Deutsche Bank уклав угоду з Мін'юстом США, яка дозволяла відомству вимагати від банку відповіді щодо підсанкційних фізичних і юридичних осіб. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році федеральні прокурори запросили імена підсанкційних російських клієнтів, залишки на їхніх рахунках і відомості про відстеження переміщення російських коштів.

Deutsche Bank передав американській владі інформацію про підсанкційних російських клієнтів, однак не в повному обсязі, утримавши частину клієнтських даних. Банк послався на банківську таємницю у Швейцарії та Люксембурзі. Також він не включив відомості про компанії, у яких підсанкційні бізнесмени мали частку менш як 50%. Як зазначає The New York Times, це могло дозволити не розкрити частину активів Дерипаски.

Deutsche Bank заявив, що виконав зобов’язання за угодою з урядом США. Банк також пояснив, що концентрація російських клієнтів у спеціалізованих центрах у Швейцарії та Люксембурзі була частиною його моделі управління приватним капіталом, а клієнти проходили всі необхідні перевірки.

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