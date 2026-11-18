У Німеччині німецький банк Deutsche Bank протягом десятиліть уможливлював операції зі зброєю на кілька сотень мільярдів євро. Про це з посиланням на внутрішні дані повідомляє Der Spiegel.

Зв’язок з оборонною промисловістю

За інформацією видання, Deutsche Bank тісно пов’язаний з оборонною промисловістю. Внутрішні цифри, як зазначає Der Spiegel, охоплюють період у десятиліття.

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Багатомільярдні угоди

У заголовку матеріалу Der Spiegel називає ці угоди багатомільярдними. У підзаголовку видання вказує, що внутрішні дані свідчать про можливість здійснення операцій зі зброєю на кілька сотень мільярдів євро.

Статтю опублікували 18 листопада 2026 року о 07:00 у серії «Inside Deutsche Bank». Її авторами вказані Мартін Гессе, Джая Мірані та Свен Беккер. Матеріал розміщено в економічному розділі видання, присвяченому компаніям.

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