Німецький банк Deutsche Bank заявив, що операції його італійської дочірньої компанії були правильно відображені у фінансовій звітності групи. Заява пролунала після публікації Financial Times про можливе приховування збитків за іпотечними кредитами на суму до 800 млн євро, повідомляє ANSA English.

Висновок зовнішнього аудитора

У Deutsche Bank зазначили, що висновки щодо італійського підрозділу розглянули разом із зовнішнім аудитором банку. Аудитор дійшов висновку, що переглядати фінансову звітність Deutsche Bank за попередні періоди не потрібно.

Банк також заявив, що додаткового розкриття інформації на рівні групи не вимагалося, оскільки ця справа не мала істотного впливу на результати Deutsche Bank або його окремих сегментів. За твердженням банку, всі операції, що стосувалися попередніх періодів, уже були правильно відображені у звітності групи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Що повідомила Financial Times

Financial Times писала, що італійський підрозділ німецького банку нібито використовував деривативи та тіньовий облік, щоб приховувати збитки через прихований резерв. За даними видання, цей механізм діяв понад десять років — до 2018 року, коли про нього повідомив внутрішній викривач.

FT також стверджувала, що Deutsche Bank не розкривав цей випадок і не оприлюднював висновки внутрішнього розслідування під кодовою назвою Project Aetos. Воно виявило недоліки у базових банківських операціях та управлінні ризиками, пов’язаними з іпотечними кредитами.

Читай нас у