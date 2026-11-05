Німецький фонд присудив Премію свободи іранському народу — Jerusalem Post

Фонд Фрідріха Науманна 7 листопада вручить Премію свободи 2026 року іранському народу на церемонії в церкві Святого Павла у Франкфурті, Німеччина. Нагороду від імені іранців прийме Реза Пахлаві — син останнього шаха Ірану, який перебуває у вигнанні. Як повідомляє Jerusalem Post, він зберігатиме відзнаку доти, доки її не зможуть передати представникам вільно обраного уряду Ірану.

Премію свободи заснували 2006 року, і раніше її завжди присуджували окремій людині. Член опікунської ради фонду Людвіг Теодор Гойсс наголосив, що цього разу відзнака належить не Пахлаві особисто, а іранському народу. За його словами, фонд не розглядає це рішення як підтримку Пахлаві на роль майбутнього лідера Ірану чи як схвалення відновлення монархії.

Причини рішення фонду

У фонді пояснили рішення масштабом репресій після протестів, що почалися наприкінці грудня 2025 року через погіршення економічної ситуації та переросли в загальнонаціональний рух проти влади духовенства. Гойсс заявив, що під час січневого придушення протестів силовики вбили тисячі людей, а влада обмежила доступ до інтернету.

Він послався на оцінки про понад 5 тисяч загиблих, водночас зазначивши, що точну кількість встановити складно. Опозиційні групи та правозахисні організації, за даними видання, заявляють про до 50 тисяч загиблих 8–9 січня. Гойсс також повідомив, що в жовтні в Ірані здійснили понад 70 страт.

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Зустрічі Пахлаві в Європі

Перед церемонією Пахлаві провів низку зустрічей у Брюсселі та Німеччині, прагнучи переконати європейських політиків переглянути підхід до Тегерана. У Брюсселі він зустрівся з головою комітету Європарламенту у закордонних справах Девідом Макаллістером і закликав до додаткових санкцій, заходів проти пов’язаних з іранською владою мереж, а також до співпраці з технологічними компаніями для обходу інтернет-обмежень в Ірані.

Пахлаві заявив, що частина європейських політиків починає змінювати ставлення до іранської влади. Гойсс, зі свого боку, закликав Німеччину та Європу не зміцнювати іранський режим, запроваджувати санкції за порушення прав людини та підтримувати громадянське суспільство. Водночас він зазначив, що дипломатія є виправданою, коли допомагає рятувати життя.

За даними Jerusalem Post, цього тижня в Ірані стратили 20-річного Амірхоссейна Малекі та 19-річного Амірхоссейна Ебрагімі. Їх засудили у справі про події на площі в Ісфагані під час протестів; влада заявляла, що тоді загинули четверо співробітників сил безпеки.

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