Німецький гольфіст Ніколай фон Деллінгсгаузен виграв Australian PGA Championship у Сіднеї, ставши першим представником Німеччини, який переміг на цьому турнірі. Для 33-річного спортсмена це другий титул у DP World Tour і перемога на стартовому турнірі сезону 2027 року, повідомляє Channel NewsAsia.

Перевага у два удари

Перед фінальним раундом фон Деллінгсгаузен мав перевагу у три удари. У четвертому раунді він показав результат на рівні пару — 72 удари, попри два богі на заключному відрізку. Німець завершив турнір із результатом 16 ударів нижче пару.

Друге місце розділили норвежець Ніколай Гойґор, таїландець Кірадеч Апхібарнрат і австралієць Гейден Баррон — усі вони поступилися переможцеві двома ударами. Тріумф також забезпечив фон Деллінгсгаузену місце на PGA Championship, що відбудеться у травні 2027 року.

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Фінальний раунд переривали через блискавку

Гру вранці тимчасово зупинили через блискавку поблизу The Lakes. Після відновлення змагань Гойґор активно провів раунд: він зробив два берді та два ігли на останніх восьми лунках і показав найкращий результат дня — сім ударів нижче пару, 65. Після третього раунду він ділив 11-ту позицію, а у фіналі піднявся на дев’ять місць.

Баррон не припустився жодного богі та зробив три берді, посівши найвище місце у своїй кар’єрі на турнірі DP World Tour. Австралієць Кемерон Сміт завершив виступ із результатом два удари нижче пару та розділив 18-те місце. Колишній перший номер світового рейтингу Адам Скотт розділив п’яту позицію, відставши на один удар від трійки других призерів.

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