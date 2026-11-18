Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув критику Сполучених Штатів щодо українських ударів по цілях у Росії, державі-агресорі. Про це повідомляє Meduza.

Позиція США

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі заявив на зустрічі Контактної групи з питань оборони України при НАТО, що удари углиб Росії не допомагають зупинити російський наступ або прискорити завершення війни.

За словами Колбі, такі удари, зокрема по цивільній інфраструктурі на кшталт Wildberries, імовірно, зміцнили рішучість російського суспільства та готовність Кремля до ескалації. Він закликав Київ зосередитися на обороні фронту й ударах середньої дальності, які порушують постачання російським військам.

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Реакція Німеччини та Британії

Пісторіус назвав цю критику доволі дурною та заявив, що натомість слід говорити про терористичні удари по енергетичній, водній і теплопостачальній інфраструктурі України, які відбуваються щодня і щоночі.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг висловив подібну позицію. За його словами, українські удари послаблювали воєнну машину Владіміра Путіна, вигравали час і рятували життя.

Вашингтон неодноразово критикував Україну за удари по російській інфраструктурі. У вересні президент США Дональд Трамп закликав Київ припинити атаки на російські нафтопереробні заводи та пов’язав дефіцит дизельного пального у США з війною Росії проти України. Київ заявляє, що атакує інфраструктуру, аби послабити економіку Росії та позбавити Москву коштів для ведення війни.

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