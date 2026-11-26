Німецький розробник програмного забезпечення SAP розглядає можливість скоротити щонайменше 10 тисяч робочих місць у межах реструктуризації, пов’язаної зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Channel NewsAsia, яке опублікувало матеріал Reuters.

Дані Bloomberg

За повідомленням Bloomberg News, про можливі скорочення стало відомо від людей, обізнаних із ситуацією. Bloomberg оприлюднило цю інформацію у четвер, 26 листопада.

Незалежного підтвердження немає

Reuters зазначило, що не змогло незалежно перевірити повідомлення Bloomberg. Інформацію про можливі кадрові зміни не подано як підтверджене рішення компанії.

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Channel NewsAsia датувало публікацію 27 листопада, тоді як текст Reuters містить дату 26 листопада. У доступному повідомленні не наведено деталей про можливі строки скорочень, підрозділи, яких вони можуть торкнутися, або механізм реструктуризації.

У доступному тексті також немає коментаря SAP щодо інформації Bloomberg про можливе скорочення робочих місць.

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