Німецький спринтер Овен Анса відкрив збір коштів на юридичний захист у справі про нібито відмову від проходження допінг-тесту. Спортсмен заявив, що йому загрожує дискваліфікація на чотири роки, яка може означати завершення його спортивної кар’єри.

Як повідомляє Der Spiegel, Анса запустив кампанію на платформі GoFundMe із цільовою сумою 150 тисяч євро. Він пояснив, що судовий процес і послуги адвокатів потребують значних витрат, а сам розгляд є для нього емоційно виснажливим.

Звинувачення у відмові від проби

Національне антидопінгове агентство Німеччини закидає Ансі відмову від допінг-тесту. Спринтер юридично оскаржує це звинувачення та наголошує, що не йдеться ані про позитивний результат тесту, ані про виявлення забороненої речовини, а про твердження щодо нібито відмови здати пробу.

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Анса є рекордсменом Німеччини на дистанції 100 метрів. Він заявив, що прагне викласти свою версію подій і домогтися справедливого розгляду справи.

Медалі можуть залежати від рішення суду

Попри можливу санкцію, влітку Анса виступив на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в англійському Бірмінгемі. Там він здобув золото на дистанції 200 метрів і бронзу в бігу на 100 метрів, ставши першим німцем за понад 40 років, який виборов медаль європейської першості на стометрівці.

Від результату розгляду перед спортивним арбітражем також залежатиме, чи збереже Анса ці нагороди. За даними видання, справа теоретично може тривати роками, а останньою інстанцією може стати Спортивний арбітражний суд CAS.

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