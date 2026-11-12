Німецький стартап SE3 залучив $30 млн на ШІ для військових дронів — Fortune

Мюнхенський стартап SE3, що розробляє програмне забезпечення зі штучним інтелектом для військових дронів та інших безпілотних систем, залучив $30 млн у раунді фінансування Series A. Раунд очолила венчурна компанія Accel, а також у ньому взяли участь Keen, Lakestar і Seedcamp, повідомляє Fortune.

Це фінансування стартап отримав менш ніж через п’ять місяців після виходу з режиму прихованої розробки. Тоді компанія, яка нещодавно прибрала слово Labs зі своєї назви, залучила €5,5 млн, або $6,1 млн, посівних інвестицій.

Тривимірна картина поля бою

Програмне забезпечення SE3 об’єднує відео та дані сенсорів із кількох дронів і наземних транспортних засобів у єдину тривимірну картину поля бою. Поверх неї система позначає об’єкти та зв’язки між ними, що дає військовим змогу ставити запити природною мовою — зокрема щодо маршруту до цілі без виявлення або шляху для важкої техніки.

Оператори також можуть віддавати команди словами. За словами співзасновника і генерального директора SE3 Лукаса Кестлера, військовий може поставити завдання провести розвідку в певному районі, після чого придатний для цього дрон має виконати місію та відзвітувати про результат.

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Компанія також створює ШІ-системи для самих безпілотників: вони мають допомагати їм маневрувати, визначати своє розташування за умов придушення GPS, розпізнавати об’єкти та взаємодіяти з іншими дронами як рій. Кестлер заявив, що технологію визначення позиції дрона без GPS уже постачали тисячі разів і вона є «дуже надійною».

Контракти в Німеччині та Україні

SE3 має контракти з Бундесвером на розробку системи високорівневого управління групою безпілотних систем. Кестлер зазначив, що компанія вже демонструвала цю технологію німецьким військовим, однак її розвиток триватиме ще один-два роки. Стартап також має контракти в Україні, де його технології вже застосовуються.

Для роботи з даними SE3 використовує алгоритми комп’ютерного зору, які перетворюють великі обсяги інформації від сенсорів на базу даних, із якою може працювати мовна модель. Розрахунок маршруту польоту виконують звичайні алгоритми планування. Система може працювати повністю офлайн, а окремі дії, зокрема зліт дрона, можуть вимагати підтвердження оператора.

SE3 планує збільшити штат приблизно з 40 до 120 працівників і відкрити офіси в Лондоні, Берліні, країнах Північної Європи та Балтії, а також у Польщі. Найближчі щонайменше 12 місяців основним джерелом доходу компанії залишатиметься оборонний сектор, водночас невелика команда почне вивчати застосування технологій у цивільній робототехніці.

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