У Німеччині телекомунікаційний оператор Deutsche Telekom інвестував 100 млн євро в паризький стартап Mistral AI, який розробляє системи штучного інтелекту. Кошти в межах раунду фінансування вклала інвестиційна структура групи T.Capital Tech Fund, повідомляє Tagesschau.

У Deutsche Telekom зазначили, що інвестиція стане першим кроком до майбутнього стратегічного партнерства. Компанії планують допомагати бізнесу та державним установам у Німеччині впроваджувати адаптовані ШІ-рішення, насамперед у промисловості та галузях із жорстким регулюванням.

Контроль над даними

Член правління Deutsche Telekom і керівник T-Systems Феррі Абольхассан заявив, що конкурентоспроможність Європи залежить від здатності розробляти та застосовувати потужні ШІ-системи. За його словами, компанії мають довіряти цій технології та водночас зберігати контроль над власними даними.

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Фінансовий директор Mistral Йоган Бергквіст назвав Німеччину «промисловим хребтом Європи» та наголосив на центральному значенні ШІ для конкурентоспроможності промисловості. Mistral позиціонує себе як європейську альтернативу американським компаніям OpenAI, Google та Anthropic, роблячи ставку на моделі з відкритими ваговими коефіцієнтами з урахуванням регуляторних вимог і захисту даних.

Інфраструктура та інвестиції

Співпраця спиратиметься на вкладення Deutsche Telekom у суверенну ШІ-інфраструктуру в Німеччині та присутність Mistral у країні. У лютому Telekom відкрила в Мюнхені центр обробки даних для ШІ, а минулого тижня оголосила про його розширення через високий попит.

Заснована 2023 року Mistral у вересні залучила 3 млрд євро. Тоді оцінка компанії перевищила 21 млрд євро, а серед нових інвесторів були фонд ЄС Scaleup Europe Fund і південнокорейська Samsung. Улітку Mistral також оголосила про стратегічне партнерство з Microsoft, яке передбачає розширення обчислювальних потужностей для ШІ в Європі та інтеграцію моделей стартапу в платформи Microsoft.

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