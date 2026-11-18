Німецький тенісист Александр Звєрєв вийшов до півфіналу Підсумкового турніру ATP у Турині, перемігши американця Бена Шелтона з рахунком 6:2, 7:6 (7:4). Як повідомляє Sky Sports News, матч став повторенням фіналу US Open цього року.

Перемога без втрати сету

Звєрєв розпочав матч із брейку в першому геймі, а згодом ще раз виграв подачу суперника й повів 4:1. Перший сет німець завершив із рахунком 6:2. У другій партії Шелтон перевів гру на тай-брейк, однак перша ракетка світу здобув перемогу 7:4.

Звєрєв виграв 88% розіграшів на першій подачі та здобув 29 очок у розіграшах на задній лінії. Він очолив групу Джона Макінроя, не віддавши суперникам жодного сету у двох матчах, а також продовжив безпрограшну серію проти 24-річного Шелтона — 7:0.

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«Якщо я зосереджуюся на собі й граю в хороший теніс, результати певною мірою подбають про себе самі», — сказав Звєрєв після матчу. За його словами, він задоволений своєю грою і в поєдинку проти Шелтона, і в матчі з Рафаелем Ходаром двома днями раніше.

Ситуація в групі

Шелтон має одну перемогу та одну поразку. Для виходу до півфіналу йому, ймовірно, необхідно перемогти дебютанта турніру Рафаеля Ходара в останньому матчі групового етапу. Такий самий баланс — 1:1 — має француз Артюр Фіс.

Раніше у вівторок Фіс здолав Ходара у трьох сетах — 4:6, 6:2, 6:2 — і здобув першу перемогу на Підсумковому турнірі. Ходар брав медичну паузу в середині другого сету та після матчу заявив, що фізично був не на належному рівні, особливо в останніх двох партіях. Після двох поразок іспанець утратив шанси на вихід до півфіналу.

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