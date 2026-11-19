Баварська компанія Jopp, що виробляє автокомпоненти, почала виготовляти розвідувальні дрони для німецької оборонної компанії Highcat і має потужність випускати до 1000 апаратів на місяць. Як повідомляє Euronews, підприємство переорієнтовується через поглиблення кризи в автомобільній промисловості Німеччини.

Jopp базується в Баварії, одному з ключових регіонів німецького автомобілебудування. Компанія вирішила розвивати напрям дронів, коли добігав кінця її контракт із Porsche на виробництво компонентів систем перемикання передач. Highcat продає виготовлені Jopp безпілотники, зокрема військовим, поліції та пожежним службам.

Спроба зберегти робочі місця

Компанія планує до 2035 року скоротити частку автомобільного сектору у своєму виторгу з нинішніх 85% до 60%. За словами керівного директора Jopp Мартіна Бюхса, виробництво дронів насамперед має допомогти зберегти наявні робочі місця.

За останні шість років штат Jopp скоротився приблизно з 2000 до 1400 працівників, а компанія закрила два заводи. Бюхс пояснив, що автомобільні проєкти дедалі частіше відкладають — іноді на два роки, а замовники купують менші обсяги продукції.

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Постачальники шукають нові ринки

За даними EY, із 2019 року автомобільний сектор Німеччини втратив понад 140 тисяч робочих місць — приблизно кожне шосте. Опитування консалтингової компанії Roland Berger показало, що майже 80% німецьких постачальників автопрому шукають можливостей для зростання в інших галузях, найчастіше в обороні, космічній сфері та медичних технологіях.

Великий виробник автомобільних та промислових компонентів Schaeffler, який планує скоротити понад 8 тисяч робочих місць, також уклав партнерства для виходу на нові ринки. У травні компанія повідомила про співпрацю з американською Spire Global у виробництві компонентів космічних апаратів, а в червні оголосила про намір виготовляти розроблені французькою Delair ударні дрони Damocles та безпілотники-перехоплювачі Aspik Interceptor.

Експерт Roland Berger Фелікс Могге зазначив, що диверсифікація може доповнити портфель постачальників, але не розв'яже структурних проблем автомобільного сектору. Він звернув увагу, що оборонні замовлення зазвичай мають менші та менш передбачувані обсяги, ніж довгострокове автомобільне виробництво.

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