Німецький підрозділ виробника бронетехніки KNDS очікує близько 100 тисяч заявок на роботу у 2026 році. До кінця десятиліття компанія планує збільшити штат приблизно з 6 тисяч до 10 тисяч працівників, повідомляє Der Spiegel.

Набір близько 100 працівників щомісяця

Керівник KNDS Deutschland Флоріан Гогенвартер заявив газеті Augsburger Allgemeine, що до проголошеної в Німеччині «зміни епох» компанія отримувала близько 4 тисяч заявок на рік. За його словами, прогнозована кількість заявок у 2026 році суттєво перевищить кадрові потреби підприємства.

Наразі KNDS Deutschland наймає приблизно 100 людей щомісяця. Гогенвартер пов’язав розширення штату зі зростанням інтересу та розуміння оборонної промисловості серед кандидатів.

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Плани наростити випуск бронетехніки

Компанія також розширює виробництво. За словами Гогенвартера, KNDS Deutschland у найближчі роки планує у шість разів збільшити випуск бронемашин Boxer, утричі — танків Leopard і вдвічі — бойових машин піхоти Puma.

Керівник KNDS Deutschland заявив, що бойові й транспортні бронемашини залишатимуться потрібними у конфліктах у критичних зонах попри розвиток ударних дронів. За його оцінкою, сучасна бронетехніка здатна протидіяти ворожим безпілотникам.

Федеральний уряд Німеччини планує придбати частку KNDS, аби запобігти продажу пакетів німецьких родин-власників іноземним інвесторам. За інформацією Der Spiegel, за 50% акцій, що належать цим родинам, уряд має заплатити 6,6 млрд євро.

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