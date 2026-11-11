Німецьким домогосподарствам із газовим опаленням загрожує стрибок цін — Der Spiegel

У Німеччині домогосподарства з газовим опаленням можуть зіткнутися з істотним подорожчанням енергії. Про це йдеться в матеріалі Der Spiegel, який попереджає, що зростання оптових цін на газ поступово позначається на споживачах.

Ризик для газового опалення

Видання порівнює ситуацію з високою вартістю пального та зазначає, що відчутніший ціновий шок в енергетиці ще може чекати на тих, хто опалює помешкання газом. У заголовку матеріалу Der Spiegel вказує, що такий ризик загрожує багатьом домогосподарствам.

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Оптові ціни впливають на споживачів

За описом видання, різке подорожчання газу на оптовому ринку поступово доходить до кінцевих споживачів. Матеріал зосереджений на можливому впливі цього процесу на витрати людей, які користуються газом для опалення житла. Автор публікації — Геннінг Яурніг.

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