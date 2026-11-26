У Німеччині 35-річного керівника компанії MaRe Boote Марвіна Р. підозрюють у постачанні надувних човнів, моторів і рятувальних жилетів мережам, які незаконно переправляють мігрантів через Ла-Манш до Великої Британії. У травні його затримали в Північному Рейні-Вестфалії на підставі французького ордера на арешт, повідомляє Tagesschau.

Французька юстиція підозрює підприємця в участі у злочинному об’єднанні та пособництві в організованому групою незаконному переправленні людей. Прокуратура Лілля підтвердила наявність європейського ордера на арешт «німецького підприємця». За даними слідства, Марвін Р. протягом кількох років міг постачати спорядження вартістю сотні тисяч євро угрупованням, які контролюють переправлення через протоку.

Обладнання у 29% зафіксованих переправ

Згідно з конфіденційною оцінкою британських служб безпеки, спорядження MaRe Boote використовували у 29% усіх зафіксованих переправ через Ла-Манш у перші чотири місяці 2026 року. За оцінкою джерел журналістів, це могло стосуватися кількох тисяч людей, яких переправили до Сполученого Королівства.

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Із кіл Федеральної поліції Німеччини повідомили, що компанія могла постачати човни мережам незаконного переправлення щонайменше з 2021 року. Французькі слідчі також розглядають можливість висунення підприємцеві обвинувачення у спричиненні смерті з необережності: за даними розслідування, під час інцидентів із продукцією MaRe Boote від грудня 2024 року до початку 2026 року загинули щонайменше чотири людини.

Затримання кур’єрів і екстрадиція

На початку травня французькі правоохоронці затримали поблизу північного узбережжя Франції двох німців. У їхньому автомобілі та причепі були надувний човен і мотор, а на дверях машини — логотип MaRe Boote. Затримані заявили, що за дорученням Марвіна Р. чотири-шість разів доставляли морське спорядження до Франції та знали, для чого його використовуватимуть. Того ж місяця їх засудили до одного року та півтора року ув’язнення, зокрема за сприяння незаконному в’їзду.

Марвін Р. не відповів по суті на детальний перелік запитань журналістів щодо підозр. Під час допиту фінансовими службами у квітні він заявив, що не знає, як покупці використовують проданий товар, хоча не виключив, що з ним можуть робити «темні справи». Нині підприємець перебуває на волі з обмеженнями, а Вищий земельний суд Гамма ухвалив рішення про його майбутню екстрадицію до Франції. Німецьке розслідування щодо ймовірного сприяння незаконному переправленню людей тимчасово призупинили через французьке провадження.

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