Німецькою мовою вийшли мемуари Нарджес Мохаммаді — Deutsche Welle

В Ірані мемуари правозахисниці та лауреатки Нобелівської премії миру 2023 року Нарджес Мохаммаді, написані нею у в’язниці, нещодавно вийшли німецькою мовою. Англомовне видання книжки A Woman Never Stops Fighting — My Struggle for Freedom, Democracy and Human Rights in Iran заплановане на вересень 2027 року, повідомляє Deutsche Welle.

Рукопис передавали з в’язниці

За словами речниці німецького підрозділу Фонду Нарджес Мохаммаді Маріам Кларен, правозахисниця постійно працювала над автобіографією у в’язниці. У 2020 році Мохаммаді примусово перевели до іншої установи, де вона втратила всі документи й почала писати книжку заново. Фрагменти рукопису передавали назовні інші ув’язнені та відвідувачі, ризикуючи власною безпекою.

У мемуарах Мохаммаді розповідає про дитинство, студентські роки та початок боротьби проти гендерної дискримінації, політичних репресій, смертної кари й порушень прав людини. Вона також описує особисті наслідки своєї діяльності, зокрема арешт у присутності малих дітей, обмеження контактів із ними та поводження під час ув’язнення.

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Переслідування та стан здоров’я

Правозахисницю засудили загалом більш як до 44 років ув’язнення та 154 ударів батогом. Понад десять років вона була розлучена зі своїми близнюками Алі та Кіяною, яким зараз 19 років і які живуть у Франції. Мохаммаді присудили Нобелівську премію миру в жовтні 2023 року за боротьбу проти утисків жінок в Ірані та просування прав людини і свободи; нагороду від її імені отримали діти.

Після операції наприкінці 2024 року Мохаммаді надали тимчасове звільнення за медичними показаннями. У грудні 2025 року її знову заарештували під час меморіальної церемонії на честь адвоката й правозахисника Хосрова Алікоді, смерть якого у матеріалі названо підозрілою. Кларен заявила, що після цього Мохаммаді тривалий час утримували в одиночній камері, а її здоров’я погіршувалося. Нині їй надали перерву у відбуванні покарання з медичних причин, однак це не означає остаточного звільнення.

У лютому іранський суд також призначив Мохаммаді додаткові строки ув’язнення та заборону на виїзд за кордон. Вона продовжує правозахисну діяльність попри ризик повернення до в’язниці.

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