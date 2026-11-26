У Німеччині футболістку франкфуртського «Айнтрахта» та гравчиню національної збірної Лауру Фрайганг відсторонили від участі у футбольних матчах до 7 жовтня 2027 року. Фрайганг 28 років.

Причина відсторонення

За даними Der Spiegel, санкцію застосували через пропущені допінг-тести та порушення вимог щодо повідомлення Національної антидопінгової агенції Німеччини (NADA).

Рішення стало результатом угоди про врегулювання спору між футболісткою, Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), NADA та Німецьким футбольним союзом (DFB).

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Наслідки для футболістки

Про укладену домовленість повідомили NADA та DFB. Через відсторонення Фрайганг не зможе грати у футбольних матчах до 7 жовтня 2027 року.

Також футболістка пропустить чемпіонат світу, який наступного року має відбутися у Бразилії.

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