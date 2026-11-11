Nissan скоротив прогноз продажів до 2,97–3 млн авто — CNBC

Японський автовиробник Nissan вдруге з серпня знизив прогноз глобальних продажів на фінансовий рік, що завершиться у березні 2027 року, до 2,97–3 млн автомобілів. Попередній прогноз становив 3,15 млн авто. Компанія пояснила корекцію слабшим попитом, швидшим, ніж очікувалося, переходом китайського ринку на автомобілі на нових джерелах енергії та жорсткішою конкуренцією.

Водночас Nissan зберіг прогноз операційного прибутку та чистих грошових коштів на весь фінансовий рік. У серпні компанія вже зменшувала очікуваний обсяг продажів із 3,3 млн до 3,15 млн автомобілів.

Експорт моделей із Китаю

Генеральний директор Nissan Іван Еспіноса заявив, що компанія має намір розширити експорт автомобілів, розроблених у Китаї, щоб конкурувати з китайськими виробниками на світових ринках. Як повідомляє CNBC, Nissan планує найближчим часом збільшити кількість таких моделей із двох до п’яти та постачати їх до 12 регіональних ринкових кластерів.

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За словами Еспіноси, компанія розробляє автомобілі спеціально для китайських споживачів, використовуючи місцеві технології, нижчу собівартість і швидші процеси створення моделей. «Ми можемо захищатися від цих дуже агресивних гравців, використовуючи саме ті елементи, які мають вони: швидкість, вартість і хороші технології», — сказав він.

Падіння квартального прибутку

За підсумками другого кварталу операційний прибуток Nissan знизився на 96% — до 2,1 млрд єн, або близько 13 млн доларів. Це суттєво нижче за оцінку аналітиків у 54,9 млрд єн, наведену FactSet. Виторг за квартал зріс на 8,2%, до 3,1 трлн єн. У Nissan пов’язали зниження прибутку з тим, що компанія більше не мала переваги від нижчих витрат у США, пов’язаних із викидами, яка підтримувала показник роком раніше.

Еспіноса, який очолює Nissan із квітня 2025 року, також повідомив про 365 млрд єн заощаджень у межах плану реструктуризації. План передбачає скорочення глобальної виробничої присутності та штату на 15%.

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