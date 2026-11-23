У США бейсбольний клуб «Нью-Йорк Метс», за повідомленнями ЗМІ, домовився з вільним агентом Таріком Скубалом про контракт на 450 млн доларів терміном на дев’ять років. Якщо інформація підтвердиться, це буде найбільша угода для пітчера в історії Головної ліги бейсболу.

Деталі можливої угоди

Про параметри контракту повідомив журналіст New York Post Джон Гейман. За даними The Guardian, домовленість також нібито передбачає повну заборону на обмін гравця та підписний бонус у розмірі 45 млн доларів. Як повідомляється, бонус захищений від можливого локауту, що загрожує сезону 2027 року.

Попередній рекордний контракт для пітчера належав Йосінобу Ямамото: у 2024 році він підписав із «Лос-Анджелес Доджерс» угоду на 325 млн доларів строком на 12 років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Статистика Скубала

Ліворукий пітчер є дворазовим володарем нагороди Сая Янга. Минулого тижня йому виповнилося 30 років. У травні Скубал переніс операцію з видалення вільних тіл із лівого ліктя.

За останні чотири сезони він здобув 43 перемоги за 17 поразок, провів 88 стартів із показником ERA 2,42. За 546 інінгів Скубал зробив 655 страйкаутів і допустив 95 уоків. Він дебютував у MLB у складі «Детройт Тайгерс», а минулого літа перейшов до «Доджерс».

«Метс» належать до клубів із найбільшими витратами в MLB за власника Стіва Коена. У 2024 році команда підписала з Хуаном Сото контракт на 765 млн доларів. Водночас клуб не виходив до плейоф упродовж двох останніх сезонів, а сезон 2026 року завершив на останньому місці у Східному дивізіоні Національної ліги.

Читай нас у