У Ньюкаслі, Велика Британія, матч англійської Прем’єр-ліги між «Ньюкаслом» та «Арсеналом» завершився нічиєю 2:2. Лондонський клуб перервав серію з чотирьох перемог у чемпіонаті без пропущених голів, повідомляє Sky Sports News.

Перевага Арсеналу до перерви

Рахунок на 33-й хвилині відкрив Еберечі Езе. У першому таймі «Арсенал» контролював темп гри та тиснув на суперника. Бруну Гімарайнс повернувся на стадіон «Сент-Джеймс Парк» як гравець «Арсенала», але в другому таймі його замінили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відповідь господарів і гол Мадуеке

Після перерви тренер «Ньюкасла» Маттіас Яйссле зробив потрійну заміну, яка змінила перебіг зустрічі. Гарві Барнс зрівняв рахунок на 49-й хвилині, а Малік Тіав на 62-й вивів господарів уперед.

Голкіпер «Арсенала» Давід Рая залишив поле через травму плеча. На 78-й хвилині Ноні Мадуеке забив м’яч у відповідь, зрівняв рахунок і встановив остаточний результат — 2:2.

Читай нас у