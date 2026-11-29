«Ньюкасл» переміг «Брайтон енд Гоув Альбіон» з рахунком 1:0 у матчі Прем'єр-ліги, що відбувся в неділю на стадіоні «Американ Експрес». Єдиний гол на восьмій хвилині з пенальті забив Гарві Барнс.

Пенальті на початку гри

Одинадцятиметровий призначили після того, як захисник «Брайтона» Лука Вушкович збив Джо Віллока у штрафному майданчику. Барнс реалізував удар з позначки та забив свій шостий гол у всіх турнірах цього сезону, повідомляє Cyprus Mail.

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Спроби зрівняти рахунок

«Брайтон» тиснув у пошуках гола у відповідь, але воротар «Ньюкасла» Лукаш Горнічек кілька разів урятував команду. Ясін Аярі, який вийшов на заміну, пробив повз ворота з правого боку штрафного майданчика «Ньюкасла», хоча мав нагоду відзначитися.

«Брайтон» не зміг виграти в 17 останніх матчах Прем'єр-ліги, у яких пропускав першим. Серія триває від перемоги над «Брентфордом» у листопаді минулого року. Наприкінці зустрічі «Ньюкасл» випустив захисника Дедича, щоб утримати мінімальну перевагу.

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