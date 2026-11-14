Ньюсом заявив, що США долучаться до кліматичної конференції за два роки — Der Spiegel

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом під час кліматичної конференції ООН в Анталії, Туреччина, розкритикував президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Der Spiegel.

Заява Ньюсома

На конференції Ньюсом заявив, що США знову долучаться до неї через два роки. У заголовку матеріалу наведено його слова: »Die USA sind in zwei Jahren wieder mit dabei«.

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Конкуренція з Китаєм

Видання називає Ньюсома самопроголошеним «анти-Трампом» і зазначає, що його насамперед спонукає конкуренція США з Китаєм. У підписі до фотографії з Анталії також наведено фразу Ньюсома: »Wo zum Teufel sind Sie?«.

Матеріал Der Spiegel опублікували 13 листопада 2026 року о 16:28. Репортаж із турецької Анталії підготувала журналістка Сюзанна Ґетце.

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