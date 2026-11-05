Нижня палата Франції одностайно відхилила проєкт бюджету-2027 — Politico Europe

Національні збори Франції ввечері 4 листопада одностайно відхилили урядовий проєкт державного бюджету на 2027 рік. Проти першої частини документа, присвяченої податковим надходженням, проголосували всі 458 депутатів, які брали участь у голосуванні, повідомляє Politico Europe.

Законопроєкт передадуть до Сенату

Різні парламентські групи істотно змінили податкову частину проєкту, тож остаточна версія не влаштувала ані прихильників президента Емманюеля Макрона, ані опозицію. Через відхилення першої частини депутати також не схвалили частину документа, що стосується державних видатків.

Тепер урядовий проєкт бюджету передадуть до Сенату, де його мають розглядати з 20 листопада. Нижня палата парламенту раніше відхилила й іншу складову бюджету на 2027 рік — щодо державних пенсій та системи охорони здоров'я. Її також розглядатиме Сенат.

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Уряд шукає спосіб ухвалити бюджет

Уряд прем'єр-міністра Себастьєна Лекорню намагається провести бюджетні заощадження на суму 43 млрд євро. На тлі стагнації французької економіки, зростання боргу та ризику фінансової кризи влада пообіцяла знизити дефіцит бюджету до 5% валового внутрішнього продукту наступного року.

Міністр бюджету Давід Амієль заявив, що після парламентських поправок відхилена версія проєкту могла збільшити дефіцит до 5,9% ВВП. Оскільки Лекорню не має більшості в Національних зборах, уряд може вдатися до статті 49.3 Конституції, яка дозволяє ухвалити закон без голосування депутатів, але відкриває можливість для вотуму недовіри. Іншим варіантом є ухвалення бюджету урядовими постановами, що було б безпрецедентним кроком у новітній історії Франції.

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