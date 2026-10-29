Нижня палата Тасманії підтримала заборону конверсійних практик — ABC News Australia

Нижня палата парламенту Тасманії в Австралії підтримала законопроєкт про заборону конверсійних практик — спроб змінити, придушити або викорінити сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність людини. Документ, ініційований партією «Зелених», ухвалили без формального голосування, повідомляє ABC News.

Підтримка в нижній палаті

Законопроєкт підтримали Лейбористська партія, чотири із семи незалежних депутатів, а також троє представників Ліберальної партії — прем'єр Тасманії Джеремі Рокліфф, Бріджет Арчер і Роджер Яенш. Рокліфф надав депутатам-лібералам можливість голосувати відповідно до власних переконань.

Прем'єр заявив, що, на його думку, Тасманія зробила значний крок уперед. Він також наголосив на важливості просування законопроєкту для людей, які пережили шкідливі конверсійні практики.

Дебати в нижній палаті тривали майже 20 годин. Проти документа виступили, зокрема, скарбник Ерік Абец і віцепрем'єр Гай Барнетт, які назвали законодавчу ініціативу надмірним втручанням.

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт не зараховує до конверсійних практик надання медичним працівником послуг, які він вважає належними, участь в онлайн-дискусіях, релігійну молитву або розмови батьків із дітьми про сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, сексуальну активність чи релігію.

Під час розгляду депутати внесли низку змін. Зокрема, з документа прибрали положення, за яким роботодавців могли притягати до юридичної відповідальності за правопорушення працівників, якщо роботодавець не міг знати про порушення або запобігти йому.

Наступний етап розгляду

Тепер законопроєкт має розглянути верхня палата парламенту Тасманії. Активіст Equality Tasmania Родні Крум назвав законодавство важливим і давно назрілим та привітав міжпартійну підтримку. Лідерка «Зелених» Розалі Вудрафф пов'язала результат із багаторічною кампанією ЛГБТКІА+ спільноти.

За даними дослідження Університету Ла Троба, з такими практиками стикалася одна з 20 молодих квір-людей у Тасманії; вони пов'язані з вищим ризиком самогубства. Якщо верхня палата підтримає законопроєкт, Західна Австралія та Північна територія залишаться єдиними юрисдикціями країни, де такі практики все ще законні.

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