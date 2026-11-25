У Швеції дослідники Уппсальського університету встановили, що низький рівень вітаміну D у крові влітку пов’язаний із вищим ризиком переломів і смерті серед літніх людей. Цей зв’язок зберігався після врахування віку, статі та розмірів тіла. Водночас аналогічного зростання ризику не виявили у тих, хто мав низькі показники під час зимового аналізу.

Як повідомляє News-Medical, науковці проаналізували зразки крові понад 12 тисяч літніх жінок і чоловіків зі Швеції. За станом їхнього здоров’я стежили приблизно десять років, зокрема фіксували випадки переломів і смерті впродовж періоду спостереження.

Сезонні коливання показників

Вітамін D важливий для кісток і засвоєння кальцію. Він надходить із їжею, а також виробляється в організмі під дією сонячного світла. У Швеції рівень цього вітаміну в крові закономірно змінюється залежно від пори року: взимку, коли сонячних годин мало, він часто знижується, а влітку запаси поповнюються.

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Дослідники припускають, що низький зимовий показник не завжди свідчить про тривалий дефіцит, адже організм може використовувати запаси, накопичені у світліші місяці. Натомість низька концентрація вітаміну D навіть улітку може вказувати на труднощі з підтриманням достатнього рівня протягом тривалого часу.

Кому можуть бути корисні добавки

Автори роботи зазначають, що попередні рандомізовані дослідження загалом не показали переконливого захисту від переломів або смерті завдяки добавкам вітаміну D. На їхню думку, однією з причин може бути те, що в таких дослідженнях не завжди виокремлювали людей зі стійким дефіцитом.

Науковці вважають, що потрібні додаткові дослідження за участю людей із низьким рівнем вітаміну D саме влітку, аби з’ясувати, чи отримують вони особливу користь від добавок. Вони також наголосили, що результати не означають потреби для всіх здавати аналізи влітку, але час проведення тесту може впливати на його інтерпретацію.

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