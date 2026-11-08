Низький тестостерон пов’язали з вищим на 18% ризиком смерті від раку — ScienceDaily

Міжнародне дослідження за участю понад 26 тисяч чоловіків виявило зв’язок між дуже низьким рівнем тестостерону та підвищеним на 18% ризиком смерті від раку в подальшому житті. Про результати роботи, опублікованої в журналі Lancet Healthy Longevity, повідомляє ScienceDaily.

Науковці проаналізували дані 11 тривалих досліджень, проведених в Австралії, США та Європі. Вони зіставили концентрації гормонів у зразках крові, взятих раніше в житті учасників, із діагнозами раку та даними про смертність, зафіксованими протягом наступних десятиліть. У чоловіків із показниками тестостерону в найнижчій п’ятій частині діапазону ризик смерті від раку був вищим, ніж у чоловіків із найвищої п’ятої частини, навіть після врахування віку та інших чинників здоров’я.

Рівень, за якого ризик зростав

Дослідники зафіксували, що подальший ризик раку починав зростати, коли початкова концентрація тестостерону була нижчою за 8,6 наномоля на літр. За словами керівника проєкту AIMS, професора Бу Єапа з Університету Західної Австралії, у здорових молодих чоловіків рівень гормону зазвичай становить від 10 до 30 наномолів на літр, хоча з віком він переважно знижується.

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На концентрацію тестостерону можуть впливати індекс маси тіла, фізична активність, а також деякі захворювання, зокрема діабет. Автори розглядають низький рівень гормону як можливий біомаркер майбутніх ризиків для здоров’я, але наголошують: виявлений зв’язок не доводить, що низький тестостерон сам по собі спричиняє рак.

Окремий результат щодо раку простати

Аналіз не виявив зв’язку між природним рівнем тестостерону та ризиком розвитку раку простати. Водночас вищий ризик цього захворювання був пов’язаний із низькими рівнями глобуліну, що зв’язує статеві гормони, та лютеїнізувального гормону. Останній виробляється гіпофізом і подає яєчкам сигнал виробляти тестостерон.

Добавки не є профілактикою

Професор Єап застеріг, що результати не є підставою приймати препарати тестостерону для профілактики раку. Дослідження не надало доказів того, що призначення тестостерону знижує онкологічний ризик. Науковці радять чоловікам із неочікувано низькими показниками гормону звернутися до лікаря для повного обстеження та оцінки можливих супутніх проблем зі здоров’ям.

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