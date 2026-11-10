Нмеча заявив, що святкування голів не пропагує ненависті — The Guardian

У Німеччині півзахисник дортмундської «Боруссії» та збірної Німеччини Фелікс Нмеча відповів на критику через святкування голів жестом, пов’язаним із християнською мережею Ballers in God. Футболіст заявив, що цей жест не має на меті пропагувати нетерпимість, дискримінацію або ненависть, повідомляє The Guardian.

Пояснення футболіста

Нмеча, який є побожним християнином, написав у соцмережах, що не просуває ані себе, ані будь-яку організацію. За його словами, жест символізує покладання своєї «корони» перед Царем, який незабаром прийде, та вказує на Ісуса як на його надію і силу.

Футболіст також заявив, що християнське послання полягає в любові та повазі до кожної людини — незалежно від її походження, переконань чи світогляду.

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Реакція вболівальників і клубу

Офіційне об’єднання вболівальників «Боруссії» розкритикувало Нмеча за жест, що позначає кампанію The King’s Return, пов’язану з Ballers in God. Німецький суспільний мовник ARD пов’язував цю мережу християнських футболістів з ультраконсервативними позиціями щодо гомосексуальності та трансгендерної ідентичності.

Вболівальники заявили, що виступають проти релігійних мереж, які під прикриттям віри поширюють світогляд, за якого людей принижують або виключають через сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, спосіб життя чи особистий вибір.

«Боруссія» в неділю повідомила, що розуміє занепокоєння фанатів і поговорить із Нмеча. Агентство DPA також повідомило, що головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп уже обговорив це питання з футболістом у тренувальному таборі команди в Герцогенаураху, Баварія, перед матчами Ліги націй.

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