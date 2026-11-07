NNPC заявила про відсутність обмежень у газотранспортній мережі — Premium Times Nigeria

Нігерійська національна нафтова компанія NNPC заявила, що її мережа транспортування газу працює без обмежень і не є причиною зниження виробництва електроенергії в Нігерії. Компанія повідомила, що трубопроводи її дочірньої структури NNPC Gas Infrastructure Company Limited доступні для постачання газу електростанціям по всій країні.

Позиція NNPC

Як повідомляє Premium Times Nigeria, у заяві директора NNPC з корпоративних комунікацій Енді Одеха зазначено, що операційні дані компанії не свідчать про обмеження в її газотранспортній мережі, які могли б пояснити нинішнє скорочення генерації електроенергії.

Водночас Нігерійський незалежний системний оператор раніше назвав серед чинників падіння генерації обмежену доступність газу та зменшення припливу води до гідроелектростанцій. NNPC наголосила, що стан транспортної інфраструктури слід оцінювати окремо від видобутку газу, комерційних домовленостей про його постачання та фактичних поставок конкретним електростанціям.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перебої з електрикою

Постачання електроенергії у великих містах Нігерії, зокрема Лагосі та Абуджі, останніми тижнями суттєво скоротилося. Міністр енергетики Джозеф Тегбе пов'язав відключення з плановим технічним обслуговуванням електростанції Egbin Power Station, а також обмеженнями постачання газу для деяких теплових електростанцій.

За його словами, генерувальні блоки, роботу яких було порушено, планували повертати в роботу поетапно, а перші з них мали запрацювати протягом 48–72 годин. NNPC закликала газових постачальників, транспортні компанії, виробників електроенергії та системного оператора спільно проаналізувати операційні дані, щоб визначити конкретні причини дефіциту. Компанія також заявила про приблизно 10-відсоткове зростання обсягів видобутку газу від початку 2026 року.

Читай нас у