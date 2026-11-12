NOAA повідомило про посилення Ель-Ніньйо до дуже сильного рівня — CBS News

Кліматичний центр Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомив про подальше посилення Ель-Ніньйо в тропічній частині Тихого океану. За оцінкою відомства, явище може зберігатися до березня 2027 року, а його вплив на погоду наступної весни може бути історичним, повідомляє CBS News.

Температура океану зростає

Ель-Ніньйо — це кліматичне явище, пов’язане з потеплінням вод у визначеній зоні Тихого океану поблизу екватора. Воно виникає раз на два-сім років і зазвичай триває від дев’яти до 12 місяців. NOAA оголошує Ель-Ніньйо, коли температура поверхні моря в цій зоні щонайменше на 0,5 градуса Цельсія перевищує середній показник протягом п’яти послідовних тримісячних періодів.

Станом на 12 листопада температурні аномалії поверхні моря перевищили 4 градуси Цельсія. Термін «супер Ель-Ніньйо» часто використовують для опису особливо потужного явища, однак він не є офіційним: NOAA та Всесвітня метеорологічна організація класифікують нинішній стан як «дуже сильний». Такий статус застосовують, якщо температура перевищує норму на 2 градуси або більше протягом п’яти тримісячних періодів поспіль.

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Різний вплив у регіонах

Під час Ель-Ніньйо південна частина Північної Америки зазвичай отримує більше опадів через частіші шторми з Тихого океану, тоді як на півночі континенту взимку частіше буває м’якша та сухіша погода. У США NOAA прогнозує для південних штатів вищу ймовірність опадів у вигляді дощу або снігу.

Північ Південної Америки, Центральна Африка, Австралія та Південна Азія зазвичай зазнають сухіших умов і вищого ризику посух. Водночас у Східній Азії та на півдні Південної Америки очікують більше опадів, що може як послабити посуху, так і підвищити ризик масштабних повеней.

Циклони в Атлантиці й Тихому океані

Ель-Ніньйо зазвичай перешкоджає формуванню тропічних штормів в Атлантиці, але створює сприятливіші умови для них у Тихому океані. За даними метеорологічних служб, у 2026 році вже зафіксували 32 тайфуни в західній частині Тихого океану та 21 названу тропічну систему в його східній частині. Тепліші води також сприяють розвитку потужних штормів і тайфунів у західній частині океану.

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