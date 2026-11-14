Ноел Філдінг заявив, що був глибоко стривожений злочинами Расселла Бренда — The Guardian

У Великій Британії комік і телеведучий Ноел Філдінг заявив, що був глибоко стривожений, коли дізнався про злочини Расселла Бренда, повідомляє The Guardian. Він також зазначив, що вже багато років не підтримує контактів із Брендом.

Заява Філдінга

У заяві для The Sun Філдінг сказав, що не знав про дії Бренда, доки вони не стали публічно відомими. Він висловив співчуття жінкам, чия сміливість, за його словами, допомогла притягнути Бренда до відповідальності.

Філдінг пояснив, що разом із Брендом з'являвся на телебаченні, радіо та благодійних заходах. Водночас він вважав їхні стосунки професійними, а не особистими. Комік також заявив, що озираючись на жарти, які лунали під час їхніх спільних появ, вважає їх жахливими й недоречними та шкодує про них.

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Спільні виступи та вирок Бренду

Філдінг і Бренд познайомилися на церемонії NME Awards на початку 2000-х років і виступали на благодійних заходах як комедійний дует The Goth Detectives. Нещодавно знову поширилися записи їхніх жартів про зґвалтування у випуску Big Fat Quiz of the Year 2007 року, а також фрагмент The Russell Brand Show, що вийшов в ефір у жовтні того самого року, з неприйнятними жартами про неповнолітніх.

Бренда засудили до понад 10 років ув'язнення за зґвалтування однієї жінки та сексуальні напади на ще трьох. Філдінга ніколи не звинувачували в неналежній поведінці, і The Guardian не наводить даних про те, що він знав про поведінку Бренда щодо жінок. Після засудження Бренда ще шість жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях і хижацькій поведінці, йдеться в новому розслідуванні The Times і The Sunday Times.

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