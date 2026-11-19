У США номінований на посаду заступника міністра ВМС Вільям Тоті запропонував залучити іноземну суднобудівну компанію до інвестицій у нову американську верф для будівництва фрегатів та інших надводних бойових кораблів, повідомляє Breaking Defense.

На слуханнях у Комітеті Сенату США зі збройних сил Тоті заявив, що американські есмінці нині виконують завдання, для яких могли б використовуватися фрегати. На його думку, найшвидшим способом поповнити ВМС США такими кораблями є створення нової верфі світового рівня, зосередженої на їхньому будівництві.

Іноземні інвестиції у США

Тоті підтримав використання іноземних верфей для будівництва лише допоміжних суден. Водночас фрегати й інші надводні бойові кораблі, за його пропозицією, слід будувати у США на новому підприємстві, у яке інвестує іноземна суднобудівна компанія.

Номінант зазначив, що японські та південнокорейські верфі вирізняються виробничими процесами. За його словами, перенесення до США їхніх навичок і процесів могло б посилити американську робочу силу та промислові можливості. Він окремо зауважив, що йдеться саме про виробництво, а не про якість кораблів.

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Розбіжності з Конгресом

Будівництво кораблів ВМС США за кордоном стало предметом розбіжностей між адміністрацією президента Дональда Трампа та Конгресом. Сенатор Ангус Кін під час слухань зазначив, що пропозиція Тоті відрізняється від спорудження кораблів на іноземних верфях, а обговорення цього питання триватиме.

Адміністрація Трампа просуває розширення так званої фінської моделі, за якою перші судна будують у Фінляндії іноземні верфі, а наступні — у США. У серпні Трамп підписав меморандум щодо її розширення для програми арктичних кораблів берегової охорони. Документ передбачає, що за певних умов іноземні суднобудівники можуть збудувати до двох кораблів у трьох класах на власних верфях до перенесення подальшого виробництва у США.

Адміністрація також попросила Конгрес дозволити замовлення на іноземних верфях двох надводних бойових кораблів і двох небойових допоміжних суден. Водночас версія оборонного законопроєкту на 2027 фінансовий рік, схвалена Палатою представників, забороняє будівництво за кордоном бойових кораблів і суден бойового логістичного флоту. Версія документа від Сенатського комітету обмежує спорудження бойових кораблів за межами США, але допускає закупівлю до двох допоміжних суден за умови інвестицій їхніх виробників в американську морську промисловість.

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