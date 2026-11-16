Номінантів на Греммі-2027 оголошують у 100 категоріях — Variety

Recording Academy розпочала оголошення номінантів на 69-ту щорічну премію «Греммі». Цього року претендентів у всіх 100 категоріях називають під час ранкової прямої трансляції, повідомляє Variety.

Усі категорії в одному ефірі

Трансляція мала розпочатися о 4:45 за тихоокеанським часом, або о 7:45 за східним часом США, і запланована тривалість ефіру становить трохи більш як годину. Раніше наживо зазвичай оголошували номінантів приблизно у 25 категоріях, а повний перелік публікували окремо.

Цього разу в прямому ефірі мають назвати претендентів у всіх 100 категоріях. Ключові номінації, зокрема на альбом року, запис року та пісню року, планують оголосити наприкінці трансляції. Ефір доступний на сайті Grammy.com та офіційному YouTube-каналі премії.

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Хто оголошує номінантів

Номінантів разом із генеральним директором Recording Academy Гарві Мейсоном-молодшим оголошують запрошені гості. Серед них — Олівія Дін, Алан Менкен, Келані, Давід Гетта, Карлі Пірс, Гербі Генкок, Зіггі Марлі, Рене Флемінг і Yungblud.

Церемонія у лютому

Церемонія «Греммі»-2027 відбудеться 7 лютого 2027 року на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі. Шоу покаже телеканал ABC, а також його транслюватимуть на стримінгових платформах Disney+ і Hulu.

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