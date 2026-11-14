Норвегія обіграла Уельс 3:1 у Лізі націй — Sky Sports News

Збірна Норвегії перемогла Уельс з рахунком 3:1 у матчі групи A4 Ліги націй, що відбувся 14 листопада в Осло, Норвегія, на стадіоні «Уллевол». Після поразки команда Крейга Белламі перебуває на останній позиції в групі та ризикує вибути до другого дивізіону турніру, повідомляє Sky Sports.

Норвежці забили тричі після перерви

У першому таймі збірна Уельсу виглядала сильнішою та мала кілька можливостей відкрити рахунок. Зокрема, три нагоди відзначитися мав Деніел Джеймс. Однак після перерви господарі реалізували свої моменти.

На 59-й хвилині Антоніо Нуса влучним ударом у нижній кут воріт вивів Норвегію вперед. Через дев'ять хвилин Андреас Шельдеруп, який вийшов на заміну, завершив передачу Ерлінга Голанда та подвоїв перевагу норвежців.

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Гол Брукса не змінив результат

Девід Брукс на 79-й хвилині скоротив відставання Уельсу перекиданням м'яча, повернувши команді надію на камбек. Проте на 88-й хвилині Голанд реалізував пенальті, призначений після того, як Коннор Робертс штовхнув Шельдерупа у штрафному майданчику.

Уельс уже не зможе фінішувати вище за Норвегію через гірші показники в очних зустрічах, навіть у разі перемоги над лідером групи Португалією. Водночас валлійці можуть уникнути вильоту, якщо не стануть однією з двох найгірших команд, що посядуть останні місця в дивізіоні A.

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