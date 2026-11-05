Норвегія оприлюднила тисячі сторінок про переговори в Осло — Jerusalem Post

Норвегія оприлюднила тисячі сторінок документів, пов’язаних із таємними переговорами, які передували укладенню угод в Осло 1993 року між Ізраїлем і палестинцями. До цього матеріали зберігалися в помешканні норвезьких дипломатів Терьє Рьод-Ларсена та Мони Юуль, повідомляє Jerusalem Post.

Матеріали переговорного процесу

Документи опублікували Національний архів Норвегії та Міністерство закордонних справ країни. Вони охоплюють період із 1983 до 2003 року та містять проєкти угод, листування, записи зустрічей і рукописні нотатки, що стосуються мирного процесу.

У МЗС Норвегії заявили, що оприлюднення включає матеріали, які зазвичай не входять до публічного архіву. Відомство пояснило це історичною значущістю документів і суспільним інтересом до вивчення переговорів.

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Пропозиція щодо суперечок про тероризм

Серед документів, із якими ознайомилося видання, є текст від 16 серпня 1993 року, автор якого не встановлений. У ньому пропонували врегулювати розбіжності щодо тероризму спільною декларацією із засудженням майбутніх актів, а не намагатися узгодити оцінку попередніх подій.

Документ, написаний менш ніж за місяць до підписання угод в Осло, вказував на суттєві відмінності у визначеннях тероризму між сторонами та попереджав, що взаємна недовіра може завадити виконанню домовленостей. Також у ньому пропонували частину невирішених питань розглядати вже під час реалізації угоди.

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