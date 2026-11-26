Норвезький оператор системи передачі електроенергії Statnett 9 листопада призупинив нове резервування мережевих потужностей для дата-центрів. Обмеження діятиме щонайменше до серпня 2027 року, коли планують запровадити нову систему технічних вимог для таких об’єктів.

Того ж дня уряд Норвегії оголосив про ліцензійний режим, який не дозволятиме відкривати нові майданчики для майнінгу криптовалют. Рішення ухвалили на тлі різкого зростання заявок від дата-центрів, що може поставити під тиск традиційний профіцит електроенергії в країні, повідомляє OilPrice.

Заявки перевищили піковий попит

Дата-центри подали заявки приблизно на 34 ГВт мережевих потужностей, тоді як пікове споживання електроенергії в Норвегії становить близько 25 ГВт. Наразі до мережі підключено дата-центри із сумарним навантаженням 0,8 ГВт.

Ще 4,2 ГВт мають зарезервовані потужності, заявки на 10,8 ГВт перебувають у черзі, а запити ще на 18 ГВт залишаються на початковому етапі розгляду. Приблизно половина проєктів у черзі розраховує отримати електроенергію до кінця 2028 року.

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Statnett тимчасово не надаватиме нових резервувань і не схвалюватиме функціональні параметри об’єктів, доки не визначить вимоги для дата-центрів. Вони стосуватимуться роботи під час збоїв у мережі, швидкості зміни навантаження та обмеження коливань у системі. Проєкти, що вже мають резервування, збережуть своє місце, але для підключення все одно потребуватимуть схвалення. Чинних підключень обмеження не зачіпають.

Ризики для експорту електроенергії

Близько 90% електроенергії Норвегія виробляє на гідроелектростанціях. За оцінкою, наведеною в матеріалі, за нормального рівня водності зростання попиту з боку дата-центрів та інших споживачів може скоротити чистий експорт електроенергії країни на 71%: з 14,3 ТВт·год у 2027 році до 4,1 ТВт·год у 2030-му.

У посушливий рік Норвегія може перетворитися на чистого імпортера електроенергії, а зимові ціни можуть сягнути близько 290 євро за МВт·год. Уряд хоче, щоб індустрія дата-центрів сприяла будівництву газової генерації з уловлюванням і зберіганням вуглецю та морських вітрових електростанцій, однак реалізація таких проєктів потребує часу.

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