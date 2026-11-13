Норвегія, Швеція та Естонія обмежать участь російських спортсменів — Der Spiegel

Норвегія, Швеція та Естонія заявили про намір обмежити участь спортсменів із Російської Федерації — держави-агресора — у міжнародних змаганнях на своїй території. Як повідомляє Der Spiegel, нові обмеження насамперед стосуватимуться зимових видів спорту: в усіх трьох країнах проводять змагання Кубка світу.

Позиція Норвегії та Швеції

Міністерка культури та рівноправності Норвегії Лубна Джеффері заявила, що уряд не хоче дозволяти російським і білоруським професійним спортсменам та їхньому супроводу в’їжджати до країни для участі в міжнародних змаганнях, доки Росія продовжує повномасштабну війну проти України.

У повідомленні норвезького уряду зазначається, що спорт вищих досягнень Росії тісно пов’язаний із державними органами та структурами країни. Міністр спорту Швеції Якоб Форссмед також заявив про намір перешкоджати в’їзду російських спортсменів. Він наголосив, що окремі федерації дедалі ширше відкривають для них доступ до змагань, хоча ситуація в Україні не змінилася.

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Обмеження в Естонії та інших країнах

Міністерство культури Естонії надіслало листа Міжнародній федерації лижного спорту (FIS), у якому повідомило про заборону російським і білоруським атлетам брати участь у змаганнях в Естонії під час війни Росії проти України. У лютому в країні має відбутися чемпіонат світу з біатлону.

Раніше Канада відмовила російській хокейній збірній у візах для участі в молодіжному чемпіонаті світу U20, а Фінляндія оголосила про жорсткіші правила для спортсменів із Росії. Водночас Міжнародний олімпійський комітет і кілька міжнародних спортивних федерацій останнім часом відкрили шлях для повернення російських атлетів до міжнародних стартів.

У Німеччині, де в травні має розпочатися чемпіонат світу з хокею, державний міністр спорту Рональд Рауе заявив, що відмова у візах не є рішенням. За його словами, федеральний уряд, Німецький хокейний союз та Німецький олімпійський спортивний союз обговорюють можливість недопуску Росії до турніру. Фінляндія також заявила про готовність бойкотувати можливий матч проти російської команди.

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