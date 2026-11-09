Норвегія зупинила бронювання підключень для нових дата-центрів — Cyprus Mail

У Норвегії оператор національної електромережі Statnett тимчасово зупинив бронювання підключень для нових дата-центрів. Рішення діятиме до запровадження урядової системи ліцензування, яка має регулювати розбудову галузі. За повідомленням Cyprus Mail, уряд прагне обмежити стрімке зростання енергоємних центрів обробки даних на тлі розвитку штучного інтелекту.

Ліцензії для критичної інфраструктури

Міністр цифровізації та державного управління Торгейр Мікаельсен заявив, що мета нової системи — посилити контроль над зростанням кількості дата-центрів і забезпечити створення саме тих об’єктів, які потрібні країні.

За його словами, перевагу під час ліцензування матимуть дата-центри, що обслуговують оборону, поліцію, служби екстреного реагування, медичні послуги та іншу критичну інфраструктуру, зокрема мобільні мережі й фінансову систему. Водночас Норвегія планує обмежити доступ до земельних ділянок і електроенергії для глобальних хмарних компаній та криптовалютних підприємств, хоча й підтримує національні потреби у технологіях штучного інтелекту.

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Попит на підключення

Норвегія виробляє більше електроенергії, ніж споживає, та є її нетто-експортером. Однак, за наведеними прогнозами, попит з боку нових дата-центрів у найближчі роки може спричинити дефіцит енергії та підвищення цін на електрику.

Міністр енергетики Тер’є Осленд повідомив, що від початку року Statnett отримав заявки на приєднання нових потужностей загальним обсягом 26 000 мегаватів. Це перевищує нинішню потужність Норвегії, а на дата-центри припадає 75% таких заявок.

Уряд також заявив, що нові дата-центри мають покривати витрати, яких зазнає електромережа. Їх також можуть попросити збудувати газові електростанції для власного енергозабезпечення, зокрема з технологіями уловлювання та зберігання вуглецю.

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