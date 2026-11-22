Норвезький гірськолижник Тімон Гауган здобув перемогу в чоловічому слаломі Кубка світу в Гурглі в Австрії. За Channel NewsAsia, за підсумками двох спусків він показав час 1 хвилина 42,55 секунди.

Норвезький дубль на подіумі

Друге місце посів інший представник Норвегії Ейрік Гюстад Сольберг, який поступився переможцю 0,60 секунди. Швейцарець Танґі Неф став третім із відставанням 0,88 секунди. Для Сольберга цей результат став першим подіумом у кар’єрі на етапах Кубка світу.

Гауган здобув сьому перемогу на Кубку світу та став першим норвежцем, який виграв етап у Гурглі. Австрійський курорт увійшов до календаря Кубка світу 2023 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Невдачі у вирішальному спуску

Після першого спуску Атле Лі Макґрат поступався Гаугану лише однією сотою секунди, однак не зміг фінішувати у другій спробі. Ще один норвежець Генрік Крістофферсен також вибув у вирішальному спуску.

Бразилець Лукас Піньєйру Бротен не зміг здобути третю поспіль перемогу на старті сезону. Після перемог у гігантському слаломі в Зельдені та слаломі в Леві він неправильно пройшов ворота на початку першої спроби в Гурглі й припинив виступ.

Гауган розповів, що його підготовка до сезону була складною, оскільки протягом значної частини тренувань він використовував неправильне налаштування кріплень.

Читай нас у