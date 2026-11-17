За даними Anadolu Agency, норвезька енергетична компанія Equinor виявила кібератаку, яка триває та спрямована на окремі IT-системи компанії. В Equinor заявили, що інцидент не вплинув на операційну діяльність або виробництво.

Реагування на атаку

У заяві Equinor повідомила про мобілізацію відповідних ресурсів для нейтралізації кібератаки. За словами компанії, ці ресурси мають допомогти нейтралізувати атаку та відновити повну цілісність систем.

Компанія наголосила, що атака стосується певних IT-систем. Водночас Equinor не повідомляла про вплив інциденту на виробництво чи інші операції компанії.

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Дані та повідомлення органів влади

За оцінкою Equinor, наразі немає ознак того, що під час інциденту були викрадені дані. Компанія підтвердила, що інформує про ситуацію відповідні органи влади.

Equinor заявила, що надаватиме подальші оновлення в міру появи нової інформації. Наступні повідомлення компанії стосуватимуться розвитку ситуації та результатів реагування на кібератаку.

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