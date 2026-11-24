Норвезька енергетична компанія Equinor уклала 18-річну угоду про постачання природного газу німецькій енергетичній компанії VNG. Поставки розпочнуться 1 січня 2027 року й триватимуть до кінця 2044 року. Щороку Equinor постачатиме VNG до 15,3 терават-години, або приблизно 1,4 млрд кубометрів природного газу.

Умови постачання

Як повідомляє OilPrice, газ передаватимуть у зоні німецького газового ринку Trading Hub Europe. Ціна відповідатиме ринковим умовам, а інші комерційні деталі угоди сторони не розкривають.

Це найдовша для Equinor угода про продаж газу з часу підписання домовленостей щодо родовища Troll у 1986 році. Німеччина є найбільшим ринком природного газу для Equinor і ключовим ринком для норвезького газу від початку його експорту в 1977 році.

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Контракти з німецькими покупцями

У VNG заявили, що контракт зміцнить довгостроковий газовий портфель компанії та сприятиме безпечним і диверсифікованим постачанням до Німеччини. Генеральний директор VNG AG Ульф Гайтмюллер зазначив, що норвезький трубопровідний газ залишається важливим для надійного енергопостачання Німеччини та Європи.

Раніше цього року Equinor також підписала 15-річну угоду з німецькою Uniper, що передбачає постачання понад 30 терават-годин газу на рік до 2041 року. Компанія планує щороку бурити від 20 до 30 розвідувальних свердловин, щоб зберігати поточні рівні видобутку щонайменше до 2035 року.

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