За інформацією Channel NewsAsia, у Норвегії нафтогазова компанія Equinor 20 листопада повідомила, що станом на п’ятницю зупинила кібератаку проти компанії. У Equinor заявили, що атака не вплинула на виробництво. Також компанія не має ознак того, що дані були викрадені або змінені.

Атаку виявили у частині ІТ-систем

Раніше, у вівторок, найбільший постачальник газу в Європі повідомив про виявлення кібератаки, яка тривала. За даними компанії, її ціллю була частина ІТ-систем Equinor.

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Про інцидент повідомили поліції

У п’ятничній заяві Equinor також зазначила, що не бачить негативних наслідків атаки для працівників, партнерів або постачальників. Компанія повідомила, що передала інформацію про інцидент поліції.

Фотоілюстрація до матеріалу показує логотип Equinor біля входу до Hammerfest LNG у Гаммерфесті, Норвегія. У підписі до фото цей об’єкт названо найбільшим у Західній Європі заводом зі скрапленого природного газу.

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