Норвезькі кінематографісти Йоакім Трієр та Ескіль Фогт отримають Nordic Honorary Dragon Award — головну відзнаку Гетеборзького кінофестивалю у Швеції. Нагороду вручать 29 січня 2027 року на церемонії відкриття 50-го фестивалю, повідомляє Variety.

Програма за участю дуету

Наступного дня після вручення нагороди Трієр і Фогт візьмуть участь у заході Director’s Talk у театрі Stora Teatern у Гетеборзі. Також фестиваль покаже ретроспективу їхніх стрічок. Ювілейний Гетеборзький кінофестиваль триватиме з 29 січня до 27 лютого 2027 року.

Трієр виступає режисером, а обидва митці є сценаристами фільмів «Сентиментальна цінність» і «Найгірша людина у світі», у якому зіграла Ренате Рейнсве. «Сентиментальна цінність» здобула премію «Оскар» 2026 року за найкращий міжнародний фільм та мала дев’ять номінацій. «Найгірша людина у світі» номінували на «Оскар» за оригінальний сценарій і як найкращий міжнародний фільм.

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Спільна фільмографія

Творча співпраця Трієра й Фогта почалася зі стрічки «Реприза» 2006 року. Вона стала початком так званої «ослоської трилогії», до якої також увійшли «Осло, 31 серпня» 2010 року та «Найгірша людина у світі» 2021 року. Серед інших робіт Трієра — його перший англомовний фільм «Голосніше за бомби» 2015 року та «Тельма».

Ескіль Фогт також працює режисером: він зняв фільми «Сліпота» 2014 року та «Невинні» 2021 року. Художня керівниця Гетеборзького кінофестивалю Піа Лундберг заявила, що Трієр і Фогт у своїх роботах з гумором, меланхолією та психологічною точністю досліджують великі життєві питання через щоденні ситуації.

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