Norwest залучила рекордні $4 млрд для інвестицій у ШІ — TechCrunch

Інвестиційна компанія Norwest залучила $4 млрд для нового фонду, який стане найбільшим в історії 65-річної компанії. Кошти спрямують на інвестиції в різних секторах і країнах, зокрема у США, Індії та Ізраїлі, повідомляє TechCrunch.

Ставка на штучний інтелект

Вісімнадцятий фонд Norwest має посилити інвестиції у стартапи, що розробляють продукти та послуги на основі штучного інтелекту для споживчого сектору, охорони здоров’я й технологічної галузі. Компанія також планує розширювати вкладення у фізичний ШІ, голосовий ШІ, агентну кібербезпеку та аерокосмічну галузь.

Старший керівний партнер Norwest Джефф Кроу заявив, що компанія обрала широкий підхід, оскільки вплив ШІ поширюється на різні галузі, географічні регіони та напрями застосування. За його словами, фірма особливо зацікавлена в компаніях ранніх стадій, які створюють ШІ-нативні застосунки й інфраструктуру, галузеві моделі, рішення у сфері фізичного ШІ та кібербезпеки.

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Недавні інвестиції

Стратегію Norwest уже відображають її інвестиції в Coval, яка розробляє інструменти для тестування та оцінювання ШІ-агентів, а також у Generalist AI — стартап, що створив базові ШІ-моделі для роботів. Від запуску 17-го фонду обсягом $3 млрд, закритого у 2024 році, компанія здійснила понад 87 інвестицій.

Norwest, яку підтримує лише Wells Fargo, раніше інвестувала у Plaid, Spotify, Uber та Vuori.

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