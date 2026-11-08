Носкова перемогла Костюк у стартовому матчі WTA Finals — Interia Sport

У стартовому матчі WTA Finals в Індіан-Веллсі, США, чешка Лінда Носкова обіграла українку Марту Костюк з рахунком 6:2, 6:4. Поєдинок групового етапу тривав 86 хвилин. Як повідомляє Interia Sport, Костюк потрапила до основної сітки як перша резервістка після зняття Олени Рибакіної.

Перевага Носкової у першому сеті

Костюк розпочала матч на своїй подачі, однак Носкова одразу зробила брейк. Українка мала дві нагоди зрівняти рахунок до 1:1, але не реалізувала їх. Чеська тенісистка поступово збільшила перевагу до 5:1, після чого Костюк узяла ще один гейм. Першу партію Носкова завершила за 34 хвилини — 6:2.

Брейк у другій партії

У другому сеті боротьба була рівнішою. Костюк мала шанс повести 3:1, проте Носкова втримала подачу. Згодом чешка здобула брейк-перевагу після подвійної помилки Костюк на подачі.

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Українка намагалася відігратися та заробила брейк-пойнт, який міг зрівняти рахунок до 4:4. Носкова відбила загрозу, взяла наступний гейм і довела матч до перемоги — 6:4 у другій партії.

Перед стартом турніру Рибакіна, чинна чемпіонка WTA Finals і лідерка рейтингу, знялася зі змагань через хворобу. У наступному матчі цієї групи зустрінуться Коко Гофф і Джессіка Пегула. У другому турі Носкова зіграє з переможницею американського протистояння, а Костюк — із тенісисткою, яка зазнає поразки.

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