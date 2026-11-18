Дослідники Університету Сіднея протестували на мишах носові краплі з мРНК, що містить інструкції для вироблення нейротрофічного фактора мозку BDNF. У старих тварин препарат поліпшив результати тестів на пам’ять і навчання до рівня, зіставного з показниками молодих мишей, повідомляє ScienceAlert.

мРНК для вироблення білка

BDNF — білок, що підтримує виживання та нормальну роботу нейронів. Автори дослідження зазначають, що він впливає на процеси навчання й пам’яті, щільність синапсів та утворення нових нейронів. Нижчі рівні BDNF пов’язують із хворобою Альцгеймера.

Команда помістила мРНК у ліпідні наночастинки та вводила їх мишам у вигляді крапель у ніс. Такий спосіб потенційно дозволяє доставляти терапевтичні речовини до мозку в обхід гематоенцефалічного бар’єра, який ускладнює проникнення багатьох препаратів із крові до мозкової тканини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати у двох моделях

У 18-місячних мишей, які отримували краплі, у мозку виявили у 2,4 раза більше клітин, що експресують даблкортин — білок, пов’язаний з утворенням нових нейронів, — ніж у контрольних тварин.

Окремо метод перевірили на мишачій моделі хвороби Альцгеймера. Лікування також супроводжувалося кращими показниками пам’яті й когнітивних функцій та збільшенням кількості клітин із даблкортином у гіпокампі. Водночас у досліді не виявилося, що воно зменшує рівень амілоїдних бляшок у мозку.

Лабораторні тести показали, що експресію білка BDNF, запущену мРНК, можна було виявити в клітинах до чотирьох днів після однієї дози. Науковці наголошують, що метод продемонстровано лише на мишах: перед клінічними випробуваннями на людях необхідні додаткові дослідження безпеки на тваринах. Результати опублікували в журналі Advanced Science.

Читай нас у