Ноттінгем Форест обіграв Манчестер Сіті 3:1 завдяки дублю Делапа — Sky Sports News

Ноттінгем Форест переміг Манчестер Сіті з рахунком 3:1 у матчі Прем’єр-ліги на «Сіті Граунд». Два м’ячі за господарів забив Ліам Делап, ще один гол на рахунку Жаїра Куньї. Манчестер Сіті відповів влучним ударом Раяна Шеркі.

Швидкий старт господарів

За Sky Sports News, Кунья відкрив рахунок уже на шостій хвилині. Він відібрав м’яч у Йошко Гвардіола, прорвався до воріт і завершив атаку ударом лівою ногою.

На 18-й хвилині перевагу Форест подвоїв Делап. Хавер Шлагер виграв боротьбу за м’яч у центрі поля в Елліота Андерсона та вивів нападника на ударну позицію. Делап забив свій другий гол за клуб.

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Відповідь Сіті та другий гол Делапа

Манчестер Сіті мав нагоди скоротити відставання ще до перерви. Ерлінг Голанд обіграв воротаря Матца Селса, однак Кунья виніс м’яч після його удару. На початку другого тайму Шеркі забив потужним дальнім ударом і скоротив різницю в рахунку.

На 73-й хвилині Делап оформив дубль. Морган Гіббс-Вайт віддав йому передачу під час контратаки, після чого форвард точним ударом у верхній кут встановив остаточний рахунок — 3:1. Для Манчестер Сіті ця поразка стала третьою поспіль у Прем’єр-лізі, а Ноттінгем Форест залишив зону вильоту.

Як зазначає видання, Манчестер Сіті став першою командою найвищого дивізіону за 122 роки, яка виграла перші сім матчів сезону, а потім програла три наступні. Відставання команди від Арсеналу становить шість очок.

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