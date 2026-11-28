У Крайстчерчі, Нова Зеландія, збірна Нової Зеландії набрала 330 ранів за вісім вікетів у першому інінгу станом на обід другого дня другого тест-матчу проти Індії. На полі залишалися вікеткіпер Том Бланделл, який мав 80 ранів без вибуття, та Метт Генрі з п’ятьма ранами. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Три вікети за ранкову сесію

Індія взяла три вікети в ранковій сесії на стадіоні Hagley Oval. Новозеландці розпочали день із показником 246/5 після того, як програли жеребкування та першими вийшли відбивати.

Швидкий боулер Аншул Камбодж першим у другий день узяв вікет Гленна Філліпса, який набрав 36 ранів. Акаш Діп упіймав м’яч після удару Натана Сміта та вивів його з гри за 26 ранів, а згодом узяв вікет Кайла Джеймісона, який набрав 19 ранів. М’яч після удару Джеймісона у стрибку спіймав Яшасві Джайсвал на дальній межі поля.

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Турнірне значення матчу

Перед обідом Девдатт Падіккал не втримав м’яч у галі після того, як той відскочив від рукавички Генрі, через що Акаш Діп не зміг узяти п’ятий вікет. Перший тест-матч серії у Веллінгтоні завершився нічиєю.

Результат зустрічі в Крайстчерчі важливий для шансів обох команд вийти до фіналу Чемпіонату світу з тестового крикету. Індії потрібна перемога, щоб зберегти шанси на фінал, тоді як Нова Зеландія прагне не відстати від лідерів — Південної Африки та Австралії.

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